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更正-国际油市：美国原油5月底以来首次开盘站上50美元，但后市持续承压
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2017年8月1日 / 凌晨5点54分 / 2 天前

更正-国际油市：美国原油5月底以来首次开盘站上50美元，但后市持续承压

路透新闻部

1 分钟阅读

(更正：第五段译文有误，改为“美国整体商业原油库存已较3月末的峰值减少10%至4.834亿桶”，非“美国整体商业原油库存已较3月末的峰值4.834亿桶减少10%”。)

路透新加坡8月1日 - 美国原油期货周二自5月底以来首次开盘报在每桶50美元上方，受燃料需求强劲支撑，但石油输出国组织(OPEC)产量持续处于高位限制油价进一步上涨。

0532GMT时，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上升0.09美元或0.2%，报50.26美元。这是美国原油期货自5月25日来首次开在50美元上方。

布兰特原油期货上升0.06美元或0.1%，至52.78美元。

“美国汽油需求攀升至去年高位，美国库存、尤其是东海岸的库存却减少，”法国巴黎银行称。

美国整体商业原油库存已较3月末的峰值减少10%至4.834亿桶，目前水平经季节调整后低于2016年水平，为今年来首见。

尽管美国原油库存下降，但仍有迹象显示全球油市依然供应充裕，从而抑制了油价进一步上涨。

“原油价格面临多重不利因素，而OPEC则在勉力(削减过剩供应)，”法国巴黎银行称。

路透调查显示，7月OPEC原油日产量增加9万桶至2017年高点，主因不受减产协议约束的利比亚原油供应进一步回升。(完)

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