更新版 1-中国汇市：人民币兑美元放量收升创逾九个半月新高，仍应择机结汇

* 人民币收升，并双双刷新逾九个半月新高 * 美指疲弱进一步打击市场持汇意愿 * 市场交投兴趣浓厚 * 美指若技术性反弹，则是结汇良机 (新增评论和收盘报价) 路透上海8月1日 - 人民币兑美元即期周二放量收升，并与中间价双双刷新 逾九个半月新高。交易员称，隔夜美元指数再刷15个月新低，进一步打击市场的持汇意愿， 午后美指低位盘整，人民币基本跟随美指宽幅波动，市场弹性明显上升，交投兴趣浓厚。 他们并表示，短期看美国温和通胀以及政治不确定性仍继续困扰美元指数，只是近期美 指跌速过快，后续可能出现技术性反弹；但若美元基本面缺乏实质性利好，这对境内的持汇 机构而言，美指反弹将是逢高结汇的时机，年度角度看人民币升值将是大概率事件。 “市场就跟遛狗一样，现在狗跑得太high了，收不住，”一中资行交易员称，“除非( 美国总统)特朗普能把税改落地，否则我是不看好美元，下跌时人人都要去踩一脚。” 另一中资行交易员亦认为，美元弱势程度超出市场预期，机构自营基本紧盯美指操作， “如果美元还跌，人民币到6.7可能性比较大的，但价格慢慢下来，机构肯定也会逐渐TP(止 盈)，估计美元对人民币跌势也会放缓。” 全球汇市方面，美元指数周二小涨，但仍相当接近14个月低点，因投资人进一步押注华 府政局动荡将会冲击美联储年内再度升息前景。根据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工 具，预期美联储年内再度升息25个基点的概率已从上月的50%降至47%左右。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.7194 6.729 0.14% 中间价 6.7148 6.7283 0.20% 成交额 265.03亿美元 234.35亿美元 日内波动幅度(pips) 68 日低6.7222 日高6.7154 今年以来升贬幅度 3.42% 2005年汇改以来升贬幅度 23.17% 一年期美元/人民币掉期 950 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7248 6.7273 一年期NDF 6.8515 6.858 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7189 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.9411元、6.0963元和8.8709元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/乔艳红)