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重温稿-《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.99%、4.23%
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2017年8月2日 / 晚上11点30分 / 16 小时前

重温稿-《中国新债预测》国开行3/7年增发债收益率均值3.99%、4.23%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行3/7年固息增发债
    * 招标金额：3年：70亿；7年：50亿
    * 招标时间：8月3日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、基金)
    * 预测区间：3.97%-4.04%；4.20%-4.25%
    * 预测均值：3.99%；4.23%

    路透上海8月2日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三年、七年期固息债。
路透调查显示，随资金面紧势缓解现券情绪改善，而一级买盘旺盛更胜二级，料两期国开债
需求不弱，预测均值落在3.99%和4.23%。

    北京一银行交易员表示，一级配置需求近期明显升温；但预计国开债招标结果不会比二
级低的太多，毕竟二级暖势可持续性不强，周三午后感觉现券氛围已经转谨慎。

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三年、七年最新
收益率分别为4.0726%、4.2752%。此次增发标的券170205和170201在二级最新成交分别在4.
02%和4.23%。
    
    中国农业发展银行周三下午招标增发的一、七、10年固息金融债，中标收益率分别为3.
6111%、4.2693%和4.2743%，投标倍数为4.00倍、3.71倍和4.17倍。            
    
    中国财政部周三上午招标新发的10年期固息国债，中标利率为3.59%，低于此前市场预
测均值3.63%；同时招标新发行的一年期固息国债中标利率3.33%，亦低于此前预测均值3.38
%。两期债并获得4.6亿元追加认购。            

    上述两期债分别为该行今年第五期               和第一期               的增发债
，票面利率分别为3.88%、3.85%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第5/1期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3年：70亿；7年：50亿 
    期限/计息方式   3/7年固息
    招标时间        8月3日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8月7日 
    起息日          3年：2017/4/19；7年：2017/1/9
    分销期          8/4-8/7
    上市日          8月9日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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