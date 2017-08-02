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1 天前
更新版 1-台湾货币市场：资金宽裕令短率盘旋低档，关注明日一年期定存单标售
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2017年8月2日 / 上午10点59分 / 1 天前

更新版 1-台湾货币市场：资金宽裕令短率盘旋低档，关注明日一年期定存单标售

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 短率盘旋低档，市场资金宽裕
    * 关注明日一年期定存单标售
    * 短票/RP利率持平区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月2日 - 台湾银行间拆款短率周三持续盘旋低档。资调人员表示，近期外商
银行资金偏多，拆出意愿明显提高，使月初资金情势更显宽裕，惟资金去化管道有限，推估
明日标售一年期定存单得标利率将连八月走低。
    
    他们指出，月初银行间资金水位偏高，但需求疲软，且周四本提存期最后一日央行存单
到期量较大，下半周将会延续资金充裕情势，带动便宜资金满溢，并有赖央行冲销银行间过
剩资金。 
    
    〞外资钱很多，昨天很多，今天又更多，到处问要不要拿钱。〞一位大型银行交易员说
。
    
    台湾央行周四将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示，本次一年期定存
单加权平均得标利率中值料落在0.46-0.475%，较前次标售均标0.479%微跌。
    
    至于现金股利发放变数方面，本周余日仍有周四联发科、台湾大将
分别发放150.3亿台币和152.44亿台币，周五也有台化、远传各发放328
.2亿台币和122.2亿台币。

 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.252                      30.256
 台湾加权股价指数<.TWII         10,519.27                  10,437.29
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.260%               0.187-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.360%               0.187-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.370%               0.310-0.375%
    
    **短票利率持稳**
 
    短票方面，大型票券商交易员表示，由于月初短票量能有限，成交以到期续作为主，今
日起承作30天短票即为跨月短票，利率仍在既有区间不变。
    
    他们指出，提存期底银行间持续微调多余资金，但市场需求疲弱，银行间资金去化不易
，月初短票利率有望稳中趋跌。
    
   〝月初到单量不多，不好意思跟人家杀价。〞一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致持平上日。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.37%，成交量为9.5亿台币；
前日加权平均利率在0.373%，区间在0.36-0.46%，成交量为38.06亿。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.374%，利率区间在0.37-0.38%，成交量为16
.47亿台币；前日加权平均利率在0.38%，成交量为14.39亿。
    
    台湾央行周三发行797亿台币定存单，发行余额增4亿台币。
    
    本周央行到期定存单金额共1兆3,981.3亿台币；本周余日落点分别为：周四央行定存单
到期8,656.5亿，周五则为2,454亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备493亿台币，累计超额准备达1兆1,
487亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,879亿台币。
     
    
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，近日台债成交量能不大，券商间资金缺口
偏小，RP交投以到期续作为主，利率则略靠向区间低位。
    
    他们并称，今日整体资金情势偏松，又有台积电公司债还本99亿台币，让资金更加充裕
，短线RP利率料续在低档区间盘整。
    
    〞月初资金都蛮松的，我们也没什么需求。〞一位大型券商交易员说。
     
    本周余日台币交割方面仍有周五(4日)央行发行1,700亿台币一年期定存单。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在
0.31%；公司债RP利率主要区间则落在0.40-0.41%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；
一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司
债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完)  

 (审校 张喜良/林高丽)

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