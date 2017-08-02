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重温稿-中国债市：7月地方债助推托管量增近万亿，创13个月来新高--中债登
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2017年8月2日 / 晚上11点30分 / 19 小时前

重温稿-中国债市：7月地方债助推托管量增近万亿，创13个月来新高--中债登

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海8月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，7月在地方债发行放量的
助推下，当月债券托管量净增9,997亿元人民币，期末托管余额为474,396亿元（按债券口径
统计），创13个月来新高；机构持仓变化方面，作为地方债投资绝对主力的商业银行也以8,
766亿元的单月净增量独占鳌头。
    
    7月境外机构托管量增加378亿元，为去年10月以来新高，而当月中国内地和香港“债券
通”也正式启动，这表明外资对进入中国债市的兴趣日趋浓厚。
    
    境外机构7月增持量几乎全部由国债贡献，其他品种增减量基本相抵，当月末国债持仓
规模进一步升至4,868亿元。
    
    而根据上海清算所公布的每日统计数据显示（数据截至7月28日），自7月3日债券通启
动以来，累计成交额为82.6亿元。
    
    中债登的数据还显示，7月基金类机构净增持债券1,697亿元，较上月减少近六成，其中
商业银行理财产品净减346元，而上月为净增2,582亿元，创自2015年1月有该分项数据以来
新高。   
    
    而值得关注的是，保险机构7月债券持仓再度净减1,037亿元，已是连续两个月减持，6
月的减持量2,456亿元则创下有数据以来新高。
    
    按券种来看，7月政府债券托管增量占据绝对多数，记账式国债、地方政府债券分别增
加1,924亿元和7,538亿元，而政策性银行债则出现126亿元的净减少；此外商业银行债和企
业债托管量当月则分别增加447亿元和371亿元。
    
    另外被用来衡量杠杆率变化的待购回债券余额7月出现明显下降，当月净减11,021亿元
，上月则为净增7,718亿元。

    以下为2017年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):      
                               7月末    当月增加   当年累计增减
   合计                        474,383      9,997        37,126
 特殊结算成员                   29,985        346         3,713
 商业银行                      300,696      8,766        26,095
    其中：全国性商业银行       230,990      6,632        19,549
         外资银行                3,736         99           305
         城市商业银行           41,967      1,714         3,992
         农村商业银行           23,761        340         2,279
 保险机构                       17,480     -1,037        -1,672
 基金类                         79,560      1,697         7,004
 　　其中：商业银行理财产品     11,070       -346         2,675
 境外机构                        8,415        378           626
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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