NOVA 1-Governo atribui 10 concessões minérios Portugal, Colt fica com três



Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 2 Nov O Governo português deu 'luz verde' a dez contratos de concessão para a prospeção de minérios e salgema, com um investimento global mínimo de 8,6 milhões de euros ME), anunciou o Ministério da Economia, que visa impulsionar as exportações de Portugal, sob um recessivo bailout externo.

"O investimento previsto nos próximos três anos para a concessão experimental é de 3 ME e de 5,6 ME para os restantes projectos de prospecção e pesquisa", disse o Ministério da Economia em comunicado.

"A assinatura destes contratos insere-se nos objectivos de aumento do conhecimento do potencial dos recursos geológicos nacionais de molde a viabilizar iniciativas que consolidem a importância crescente que este sector económico tem demonstrado no âmbito do aproveitamento dos recursos endógenos com reflexos significativos nas exportações".

Adiantou que, "dos dez contratos a assinar, um é de concessão experimental de ouro, situado nos concelhos de Montemor-o-Novo e Évora, sendo os restantes de prospeção e pesquisa, nomeadamente de ouro prata, cobre, zinco, volfrâmio, ferro, lítio, etc".

"É também assinada uma adenda contratual sobre a exploração de salgema, que tem subjacente a criação de condições que viabilizem sinergias para o armazenamento subterrâneo de gás natural", acrescentou.

A canadiana Colt Resources encabeça, directamente ou através da subsidiária Eurocolt Reosurces, os consórcios de três das dez concessões: duas nas localidades alentejanas Boa Fé e Montemor-o-Novo e uma em Cedovim, Vila Nova de Foz Côa.

A Minaport -Minas de Portugal fica com duas concessões em Sarzedas e Barrancos, enquanto a PANN - Consultores de Geociências desenvolverá os seus trabalhos no Fundão e em Argemela.

A CPF -Companhia Portuguesa do Ferro fará a prospecção em Carviçais, Torre de Moncorvo, a Maepa -Empreendimentos Mineiros e Participações em Aljezur e a Renoeste vai explorar a salgema no Carriço.

Numa altura em que Portugal está sob um 'bailout' externo de 78.000 ME, que implica duras medidas recessivas, o Governo procura atrair investimento estrangeiro para compensar a prevista contração da procura interna.

OURO NO ALENTEJO

Na semana passada, o Ministério da Economia anunciou a atribuição de uma concessão experimental para a prospecção de ouro, no Alentejo, a uma 'joint venture' (JV) da Colt Resources e da australiana Iberian Resources.

Este contrato tem a duração de três anos, período após o qual, confirmando-se a viabilidade do projecto, entrará em exploração, sendo as contrapartidas para o Estado são 4 pct do valor de produção no terceiro ano do contrato de concessão experimental.

Nesta fase experimental, o investimento mínimo previsto é de 3 milhões de euros (ME). (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)