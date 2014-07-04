BRIEF-RICE MIDSTREAM PARTNERS APPROVES CASH DISTRIBUTION OF $0.2608/UNIT
* RICE MIDSTREAM PARTNERS LP SAYS BOARD OF DIRECTORS OF ITS GENERAL PARTNER HAS APPROVED A CASH DISTRIBUTION OF $0.2608 PER UNIT
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* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* National Bank and Nest Wealth announce a strategic minority investment and commercial agreement Source text for Eikon: Further company coverage: