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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 17:25 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元走高，市场预期GDP数据显示持续复苏

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5285美元，接近7月3日高点1.5305，此为短线阻力位。卖单据称在1.5300。

欧元兑英镑 升0.1%，报0.8608英镑，距离上周五所及低点0.8590不远，后者为7月10日以来最低，并充当短线支撑位。

周四公布的数据料显示，英国第二季经济较前季增长0.6%，较上年同期增长1.4%。这可能格外提振英镑兑欧元，因为欧元区陷于衰退。

“目前英镑人气强劲。经济成长率料将是第一季0.3%的两倍。现在这已被市场消化，并在支撑英镑，”FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks称。(完)

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