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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:53 BJT

BRIEF-Vornado Realty Trust reports qtrly adjusted FFO per share $1.13

Feb 13 Vornado Realty Trust

* Vornado announces fourth quarter 2016 financial results

* Quarterly adjusted FFO per share $1.13

* Quarterly FFO per share $4.20 Source text for Eikon: Further company coverage:
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