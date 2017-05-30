BRIEF-Bell buys 49 pct stake in Hilcona Group to become sole owner

May 30 BELL AG:
* IS BUYING THE BLOCK OF HILCONA SHARES HELD BY THE TONI
HILTI FAMILY TRUST TO BECOME THE SOLE OWNER OF THE HILCONA GROUP
* TONI HILTI FAMILY TRUST (THF) IS TRANSFERRING ITS STAKE OF
49 % IN HILCONA TO THE BELL FOOD GROUP
* THE TRANSACTION WILL BE EXECUTED RETROACTIVELY TO JANUARY
2017, SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE RELEVANT COMPETITION
AUTHORITIES
* THE PARTIES HAVE AGREED TO KEEP THE DETAILS OF THE
TRANSACTION CONFIDENTIAL
* IS INVESTING EUR 30 MILLION IN THE DEVELOPMENT OF A NEW
PRODUCTION PLANT FOR CONVENIENCE PRODUCTS IN MARCHTRENK IN THE
VICINITY OF LINZ IN AUSTRIA, OFFERING JOBS FOR SOME 100
EMPLOYEES
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)