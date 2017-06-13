BRIEF-Otkritie to announce tender offer for QIWI at $28/share

June 13 OTKRITIE HOLDING:
* SAID ON SATURDAY THAT OTKRITIE HOLDING AND OTKRITIE
HOLDING INVESTMENTS CYPRUS LIMITED PLAN TO ANNOUNCE A TENDER
OFFER FOR UP TO 24,794,253 CLASS B SHARES OF QIWI PLC
AT A PRICE OF $28 PER SHARE
* THE OFFER INCLUDES CLASS B SHARES REPRESENTED BY AMERICAN
DEPOSITARY SHARES (ADS) OF QIWI
* OTKRITIE HOLDING TOGETHER WITH ITS AFFILIATES, CURRENTLY
HOLDS ABOUT 8.85 PERCENT OF QIWI'S SHARES AND PLANS TO RAISE ITS
STAKE TO ABOUT 63.85 PERCENT
* THE OFFER PRICE REPRESENTS A 19 PERCENT PREMIUM OVER
QIWI'S CLOSING PRICE OF $23.53 PER SHARE ON JUNE 9
* THE TENDER OFFER WILL BE OPEN TO ALL HOLDERS OF THE CLASS
B SHARES, INCLUDING CLASS B SHARES REPRESENTED BY ADSS
* "WE AIM TO FURTHER OUR INVESTMENTS IN THE FINTECH DOMAIN
... THUS WE ANNOUNCE OUR INTENTION TO COMMENCE THE TENDER OFFER
TO PURCHASE UP TO AN ADDITIONAL 45-55% OF CLASS B SHARES AND
ADSS IN QIWI", ALEXEY KARAKHAN, THE CEO AND CHAIRMAN OF THE
MANAGEMENT BOARD OF OTKRITIE HOLDING SAID
* OTKRITIE HAS INITIATED DISCUSSIONS AND IS CONSIDERING AN
OPPORTUNITY TO COOPERATE WITH SALDIVAR INVESTMENTS LIMITED, THE
CONTROLLING SHAREHOLDER OF QIWI, AND SERGEY SOLONIN, THE
CONTROLLING SHAREHOLDER OF SALDIVAR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
OF QIWI
* THE DISCUSSIONS ARE PRELIMINARY ONLY AND THERE ARE NO
AGREEMENTS OR UNDERSTANDINGS, WRITTEN OR ORAL, BETWEEN THE
PARTIES
* OTKRITIE EXPECTS THE ADSS TO REMAIN LISTED ON NASDAQ
FOLLOWING COMPLETION OF THE OFFER
Source text - bit.ly/2s5utQL
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)