DIARY - Germany - to September 1

UPCOMING ECONOMIC INDICATORS GMT GMT/LOCAL INDICATOR PERIOD MEDIAN PRIOR DATE F'CAST 04Aug 1000/1200 DE Ind ords mm Jun -0.5% 1.8% 05Aug 1000/1200 DE Totl Ind P mm Jun 0.1% 1.2% 09Aug 0600/0800 DE Trd bal,euros Jun b 12.8b 09Aug 0600/0800 DE Exports m/m Jun % 4.3% 09Aug 0600/0800 DE Imports m/m Jun % 3.7% 10Aug 0600/0800 DE CPI final mm Jul % 0.4% 10Aug 0600/0800 DE CPI final yy Jul % 2.4% 10Aug 0600/0800 DE HICP final mm Jul % 0.5% 10Aug 0600/0800 DE HICP final yy Jul % 2.6% 12-17 0600/0800 DE Wholesale prc idx mm Jul % -0.6% 12-17 0600/0800 DE Wholesale prc idx yy Jul % 8.5% 16Aug 0600/0800 DE GDP flsh q Q2 % 1.5% 16Aug 0600/0800 DE GDP flsh y Q2 % 5.2% 19Aug 0600/0800 DE PPI mm Jul % 0.1% 19Aug 0600/0800 DE PPI yy Jul % 5.6% 23Aug 0728/0928 DE MFG Flash PMI Aug 52.0 23Aug 0728/0928 DE ServFlash PMI Aug 52.9 23Aug 0728/0928 DE CompFlash PMI Aug 52.2 23Aug 0900/1100 DE ZEW index Aug -15.1 23Aug 0900/1100 DE ZEW current cnd Aug 90.6 24Aug 0800/1000 DE Ifo bus. climate Aug 112.9 24Aug 0800/1000 DE Ifo current cnd Aug 121.4 24Aug 0800/1000 DE Ifo expect Aug 105.0 25Aug 0600/0800 DE GfK index Sep 5.4 25-30 0600/0800 DE Import prc mm Jul % -0.6% 25-30 0600/0800 DE Import prc yy Jul % 6.5% 29Aug 0000/0200 DE HICP pre mm Aug % % 29Aug 0000/0200 DE HICP pre yy Aug % % 29Aug 0000/0200 DE CPI prelim mm Aug % % 29Aug 0000/0200 DE CPI prelim yy Aug % % 29-02 0600/0800 DE Retl sls m rl Jul % 6.3% 29-02 0600/0800 DE Retl sls y rl Jul % -1.0% 31Aug 0800/1000 DE Unemp chng sa Aug k -11k 31Aug 0800/1000 DE Unempl't nsa Aug m 2.9m 31Aug 0800/1000 DE Unemp rate sa Aug % 7.0% 31Aug 0800/1000 DE Unempl't sa Aug m 2.957m 01Sep 0600/0800 DE GDP detl q Q2 % % 01Sep 0600/0800 DE GDP detl y Q2 % % 01Sep 0753/0953 DE Mfg PMI Aug GENERAL / ECONOMIC EVENTS THURSDAY, AUGUST 4 FRANKFURT- ECB Governing Council meeting, followed by interest rate announcement at 1145 GMT. News conference follows at 1230 GMT.- THURSDAY, AUGUST 11 FRANKFURT- ECB publishes monthly bulletin (0800 GMT)- SATURDAY, AUGUST 13 BERLIN- Commemoration ceremony to mark the 50th anniversary of the building of the Berlin wall, speech by German Chancellor Angela Merkel expected

GOVERNMENT DEBT SUPPLY Date GMT City Event ----------------------------------------------------------- 17/08 FRANKFURT Auction of Around 7.0 billion Euro,

Federal Treasury note ("Schatz") due

September 13, 2013. GENERAL / ECONOMIC EVENTS TUESDAY, AUGUST 23 LINDAU, Germany- 4th Meeting in Economic Sciences (to Aug. 27). About 450 young economists from various countries will meet the Economics Laureates. Link:here GOVERNMENT DEBT SUPPLY Date GMT City Event ------------------------------------------------------------ 24/08 FRANKFURT Auction of Around 6.0 billion Euro,

Federal bond ("Bund") due September 4,

2021.

