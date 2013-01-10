中国数据: 去年全年社会融资规模15.76万亿元,新增人民币贷款8.2万亿元--央行

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透上海1月10日 - 中国人民银行周四公布,初步统计,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元. 刊登在央行网站的新闻稿称,2012年12月社会融资规模为1.63万亿元,比上年同期多3,512亿元.
央行同时公布的数据显示,12月中国新增人民币贷款4,543亿元,低于路透调查中值5,500亿元. 社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完) 更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。