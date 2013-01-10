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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 08:43 BJT

中国数据: 去年全年社会融资规模15.76万亿元,新增人民币贷款8.2万亿元--央行

路透上海1月10日 - 中国人民银行周四公布,初步统计,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元. 刊登在央行网站的新闻稿称,2012年12月社会融资规模为1.63万亿元,比上年同期多3,512亿元.

央行同时公布的数据显示,12月中国新增人民币贷款4,543亿元,低于路透调查中值5,500亿元. 社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完) 更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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