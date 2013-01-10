中国数据: 去年全年社会融资规模15.76万亿元,新增人民币贷款8.2万亿元--央行

路透上海1月10日 - 中国人民银行周四公布,初步统计,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元人民币,比上年增加2.93万亿元,其中,全年新增人民币贷款8.2万亿元. 刊登在央行网站的新闻稿称,2012年12月社会融资规模为1.63万亿元,比上年同期多3,512亿元.