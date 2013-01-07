《即时观点2》台湾12月CPI年增率高于预期,但今年全年破2%机率不高

路透台北1月7日 - 台湾主计总处周一公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.61%,高于路透调查的成长1.41%,主要因蔬菜价格上涨,且油价仍处于高档.

12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.96%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比(%):

12月 11月

CPI(较上年同期) +1.61 +1.59

路透调查(较上年同期) +1.41 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.09 -0.02

核心CPI(较上年同期) +1.09 +0.96

WPI(较上年同期) -3.96 -3.90r

**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏:

这个数据跟我们自已预估的1.8%要稍微低一点,我们的预估是因为前一年的基期较低.去年台湾政府将CPI的全年目标订在2%以下,今年我们预估全年也可以控制在2%以下,特别是上半年,因为去年同期油价及电费都在这时候上涨,基期较高.

今年CPI如果会走高主要是因为油价,但现在台币处于升值,可以抵消一部份油价走高的压力.

我们会继续观察实质利率的走势,如果未来几个月实质利率转为负,央行可能在下半年升息.

--日盛投顾总经分析师蔡素菁:

今年1月份的CPI比较基期将会高一点,因为去年农历年就落在1月,估1月CPI为1.8%,但今年全年CPI破2%的机率不高, 我们预估今年全年CPI为1.5-1.6%,但我们预估今年经济成长率为1.7%,明显保守于政府乐观预期,因此预期今年将看不到央行升息的动作.

**市场反应**

--台币兑美元 周五收盘贬3.4分至29.125.

--台股加权股价指数 周五收低0.39%,报7,805.99点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续六次维持利率不变.