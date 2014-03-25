澳洲经济：澳元汇价已下降，有助于稳定经济--央行副总裁洛威

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透悉尼3月25日 - 澳洲央行副总裁洛威周二表示，过去一年左右澳元汇价下降，对帮助稳定经济起到重要作用。不过他未说明澳元汇价是否仍过强。
被问到澳元汇率是否“高到令人不安的水准”时，洛威称汇价已自2012年和2013年初的高点下滑，而且也与澳洲的贸易条件下滑相符。
澳洲央行长期以来都在口头压低澳元汇价，以此支撑经济，但近日言辞所有缓和。
洛威被问及房价上涨时表示，房价上升是对刺激性货币政策的自然反应，房市投机现象如若蔓延，才会是忧虑所在。(完) (编译 王翔琼；审校 杜明霞)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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