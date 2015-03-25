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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 17:16 BJT

表格：德国3月IFO企业景气判断指数升至107.9，高于预估

路透柏林3月25日 - 德国经济智库Ifo周三公布：
    
    * 3月IFO企业景气判断指数为107.9(路透调查预估为107.3)
    * 3月IFO企业现况指数为112.0(路透调查预估为112.0)
    * 3月IFO企业预期指数为103.9(路透调查预估为103.0)
    * 2月指数无修正
    
    
    德国        2015年3月   2015年2月   2014年3月
    企业景气      107.9       106.8       110.7
    企业现况      112.0       111.3       115.3
    企业预期      103.9       102.5       106.4 
    
    注：路透调查预估企业景气判断指数为107.3。预估区间为106.9-107
.9。(完)
  
 (编译 艾茂林; 审校 龚芳)

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