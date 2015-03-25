版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 17:11 BJT

欧洲经济：ECB购债计划虽有效果，但需要结构性改革给予支撑--利卡宁

“货币政策决定和采取的措施已经对经济前景产生了明确、积极的影响，”他周三说。

他表示，“在那些劳动年龄人口不再增长，或实际上下降的国家”，实施结构性改革的必要尤为明显，并称尤其需要在产品和劳动力市场实施改革。

利卡宁还表示，宽松的货币政策可能会在一些市场和领域内产生失衡，并呼吁成员国做好使用宏观审慎工具的准备。

芬兰央行维持其对欧盟22国(欧元区加上英国、瑞典和丹麦)今明两年GDP增长预估不变，分别为增长1.6%和增长1.9%。(完) (编译 李春喜/王洋; 审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐