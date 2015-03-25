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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月25日

路透伦敦3月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           342,625              +350
    锡            10,095               -70
    铅           237,275              -500
    锌           520,175               -25
    铝         3,969,175            -6,725
    镍           433,980            +2,490
    铝合金        26,300              -180
    NASAA         72,780              -700
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布                 品种   库存数据           库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅     MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡     MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合   MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                金                        
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA  MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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