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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 17:34 BJT

突发事件：俄罗斯UTair航空公司称旗下一架客机要求紧急降落

路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯UTair航空公司 发言人周三表示，公司一架波音737客机要求紧急降落圣彼得堡Pulkovo机场。

稍早俄罗斯一名航空界消息人士表示，这架飞机的一具引擎故障，飞机准备在0925GMT降落。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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