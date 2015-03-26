版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:05 BJT

美国经济：圣路易斯联储总裁称，现在或是让货币政策回归正常的好时机

路透法兰克福3月26日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，现在可能是开始让美国货币政策回归正常的好时机。

布拉德称，“现在可能是开始让美国货币政策回归正常的好时机，以让货币政策适宜未来两年经济形势的改善。”

他表示，美国经济已经正常化。他还补充道，“即便向着正常化采取了一些举措，货币政策仍将是非常宽松的。”（完）

(编译 高琦 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐