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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:38 BJT

菲律宾央行：维持指标利率不变在4.0%，一如市场预期

菲律宾央行周四小幅下修2015年通胀率预估至2.2%，因食品及运输成
本持续下滑；先前预估通胀率2.3%。
    
    但央行维持2016年平均通胀率预估为2.5%，央行指出尚待通过的公用
事业费率调整，构成通胀上行风险。
    
    最新预估均低于央行的2015年及2016年通胀率目标2-4%区间中点。(
完)
  
 (编译 李婷仪/蔡美珍；审校 李春喜)
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