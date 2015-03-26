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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:16 BJT

韩国经济：政府安于当前汇率，料下调今年经济成长预估--消息

“我认为很多人并没有意识到本月稍早央行的立场有了很大转变。”这位消息人士称，指出韩国央行总裁李柱烈对经济增长的关注要超过通胀方面，且一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息，韩国无需跟上。

“这是韩国对经济前瞻指引的看法。”

今日稍早韩国央行表示，将从4月1日起提高面向中小型企业的主要贷款工具上限，以帮助提振本国经济复苏。

韩国政府此前还宣布，今年上半年将增加预算支出以刺激需求，这位消息人士称，这是在资源紧张情况下，政府所能尽的最大努力。(完)

(编译/审校 于春红/陈宗琦/孙茉莉/张明钧/龚芳)
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