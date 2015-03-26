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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:51 BJT

瑞士央行：2014年底为阻升瑞郎购汇近270亿美元

“为了强力执行，瑞士央行进行了外汇交易，并购买了总额相当于258亿瑞郎的外币。”

瑞士央行1月解除瑞郎兑欧元的汇价限制，导致瑞郎汇价飙升、股市大跌，并引发各界对于其出口型经济的担忧。

国际货币基金组织(IMF)周一表示，瑞士央行应考虑进一步放宽货币政策，以缩小经济成长放缓程度，作法可能是通过先前曾宣布的购买资产。

本月稍早瑞士央行表示，将积极入市削弱汇价过高的瑞郎，同时调降经济成长及通胀预估。(完) (编译/审校 于春红/张明钧/蔡美珍)
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