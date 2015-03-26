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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 15:21 BJT

德国数据：4月GfK消费者信心指数升至13年半高点，有利经济增长前景

德国消费者采购意愿达逾八年高位，部份因劳动市场强劲及利率跌至谷底。

　　Buerkl表示，就业及所得增加的前景，加上能源价格低迷，令消费者有意愿大肆采购。

GFK表示，尽管希腊危机尚未打击信心，但希腊倘若退出欧元区的话，德国经济“可能遭受重创”。

以下为详细数据：

15年4月 15年3月 14年4月

消费者信心指数 10.0 9.7 8.5

消费者信心指数分项 15年3月 15年2月 14年3月

购买意愿 63.0 59.1 55.5

收入预期 53.1 50.6 45.6

景气循环预期 36.8 27.2 33.2

注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。

根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。

景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/龚芳; 审校 蔡美珍/李婷仪)
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