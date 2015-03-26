德国数据：4月GfK消费者信心指数升至13年半高点，有利经济增长前景

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
德国消费者采购意愿达逾八年高位，部份因劳动市场强劲及利率跌至谷底。
Buerkl表示，就业及所得增加的前景，加上能源价格低迷，令消费者有意愿大肆采购。
GFK表示，尽管希腊危机尚未打击信心，但希腊倘若退出欧元区的话，德国经济“可能遭受重创”。
以下为详细数据：
15年4月 15年3月 14年4月
消费者信心指数 10.0 9.7 8.5
消费者信心指数分项 15年3月 15年2月 14年3月
购买意愿 63.0 59.1 55.5
收入预期 53.1 50.6 45.6
景气循环预期 36.8 27.2 33.2
注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。
根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉/龚芳; 审校 蔡美珍/李婷仪)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)