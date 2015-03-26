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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 15:53 BJT

法国数据：2014年第四季经济成长率0.1%，全年成长0.4%

路透巴黎3月26日 - 法国官方周四公布数据显示，法国2014年第四季经济成长率0.1%，符合初值及分析师预测。

法国统计局公布的数据显示，2014年经济成长率为0.4%，符合政府估值。

法国GDP贡献度分布图表，请点选(link.reuters.com/pyx28s)

(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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