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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:54 BJT

日本金融：政府退休金投资基金将在管控风险之下追求必要的投资报酬

“我们的远大目标应该是以最小的风险，来达成公共退休体系所规范的报酬率要求，以长期观点而言，仅以领取养老金者的利益为先，从而为体系的稳定做出贡献。”声明称。

GPIF规模为137万亿日圆，是全球最大养老基金。GPIF表示，虽然市场价格有短期波动，但该基金必以长期稳定投资回报为目标。

GPIF去年10月大幅调整投资策略，把日债投资配比从60%砍至35%，海外股票及国内股市的配比分别约增加一倍至25%。(完)
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