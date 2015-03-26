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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:57 BJT

日本个股：Panasonic力争2015/16财年营业利润成长近25%

路透东京3月26日 - 日本电子大厂Panasonic 周四表示，将力争2015财年营业利润提高近25%，扩大车用电子及家用设备领域的营收。

Panasonic指出，2015财年营业利润目标为4,300亿日圆(36.3亿美元)，高于本财年预估值3,500亿日圆。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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