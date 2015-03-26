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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:36 BJT

表格：英国2月零售销售按月增长0.7%，按年成长5.7%

路透伦敦3月26日 - 英国统计局周四公布，2月零售销售较前月增长0.7%，较上年同期增长5.7%，预估分别为增长0.4%和增长4.7%。此外，2月零售销售平减指数较上年同期下滑3.6%，创下1997年以记录以来的最大同比降幅，1月为下滑3.1%。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　 　 2月　 1月 (前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.7 0.1 (-0.3) 0.4

较上年同期% 　5.7 5.9 (5.4) 4.7 (完)

(编译 高琦 审校 李婷仪)
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