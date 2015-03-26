欧元区数据：2月民间贷款小幅下滑，粉碎贷款增加的预期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月26日 -
面向公司发放的贷款稀少，这已经阻碍了步履蹒跚的欧元区经济，但在本周稍早，欧洲央行总裁德拉吉表示，区内企业对银行贷款需求再度活跃起来，因为较低的信贷融资成本使得新投资项目变得更有吸引力。
欧洲央行称，欧元区2月M3货供额成长4.0%。尽管1月放贷有所下降，但整体趋势依然指向趋于好转。
近期其它的欧元区数据也反映出正面图景。法国3月企业信心升至近三年高位，德国企业信心也连续第五个月上升。（完）
(编译 张明钧/高琦 审校 王洋/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)