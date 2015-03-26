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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:37 BJT

欧元区数据：2月民间贷款小幅下滑，粉碎贷款增加的预期

路透3月26日 -

面向公司发放的贷款稀少，这已经阻碍了步履蹒跚的欧元区经济，但在本周稍早，欧洲央行总裁德拉吉表示，区内企业对银行贷款需求再度活跃起来，因为较低的信贷融资成本使得新投资项目变得更有吸引力。

欧洲央行称，欧元区2月M3货供额成长4.0%。尽管1月放贷有所下降，但整体趋势依然指向趋于好转。

近期其它的欧元区数据也反映出正面图景。法国3月企业信心升至近三年高位，德国企业信心也连续第五个月上升。（完）

(编译 张明钧/高琦 审校 王洋/蔡美珍)
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