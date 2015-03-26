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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:45 BJT

俄罗斯金融：五年期CDS跌落400个基点，为12月以来首见

路透伦敦3月26日 - 周四数据显示，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)下滑至400个基点下方，为去年12月9日以来首见。因俄国主要出口收入来源--石油的价格上涨，且乌克兰情势缓和提振了市场信心。

Markit数据显示，俄罗斯CDS交投在398个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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