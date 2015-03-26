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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 18:02 BJT

印度股市：主要股指挫跌逾2%，触及逾10周低点

路透孟买3月26日 - 印度股市周四下跌逾2%，挫至逾10周低点，市场忧心沙特对也门展开空袭之后外资可能削减风险部位，导致蓝筹股重挫。

2014年初以来，外资持续在印度股市大买，外资任何明显撤出的举动对印度市场均是一大风险。

指标BSE指数 下跌多达2.6%，NSE指数 跌2.4%，均触及1月14日以来最低盘中低点。

外资持股偏高的蓝筹股领跌大盘，Housing Development Finance 跌5.6%，ICICI Bank 跌3.6%。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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