版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 15:11 BJT

表格：德国2月进口物价较前月上涨1.4%，较上年同期下降3.0%

路透柏林3月27日 - 德国联邦统计局周五公布：
    
    * 2月进口物价较前月上涨1.4%，较上年同期下降3.0%（1月分别为下
降0.8%和4.4%）
    * 路透调查的分析师预期德国2月进口物价较前月上涨0.7%，同比下
降3.5%
    
        德国进口物价 (变动百分比%)
                      15年2月     15年1月     14年2月
    较上月              +1.4        -0.8        -0.1
    较上年同期          -3.0        -4.4        -2.7
    指数(基数2010年)   101.6       100.2       104.7
    
    注: 统计局称，德国2月扣除石油的进口物价较前月上涨0.4%，较上
年同期上涨1.8%。
    
    路透调查访问的分析师平均预测，2月进口物价较前月上涨0.7%，较
上年同期下降3.5%。 (完)
    
  
 (编译 艾茂林; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐