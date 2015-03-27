表格：德国2月进口物价较前月上涨1.4%，较上年同期下降3.0%

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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路透柏林3月27日 - 德国联邦统计局周五公布： * 2月进口物价较前月上涨1.4%，较上年同期下降3.0%（1月分别为下 降0.8%和4.4%） * 路透调查的分析师预期德国2月进口物价较前月上涨0.7%，同比下 降3.5% 德国进口物价 (变动百分比%) 15年2月 15年1月 14年2月 较上月 +1.4 -0.8 -0.1 较上年同期 -3.0 -4.4 -2.7 指数(基数2010年) 101.6 100.2 104.7 注: 统计局称，德国2月扣除石油的进口物价较前月上涨0.4%，较上 年同期上涨1.8%。 路透调查访问的分析师平均预测，2月进口物价较前月上涨0.7%，较 上年同期下降3.5%。 (完) (编译 艾茂林; 审校 龚芳)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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