表格：德国2月进口物价较前月上涨1.4%，较上年同期下降3.0%

路透柏林3月27日 - 德国联邦统计局周五公布： * 2月进口物价较前月上涨1.4%，较上年同期下降3.0%（1月分别为下 降0.8%和4.4%） * 路透调查的分析师预期德国2月进口物价较前月上涨0.7%，同比下 降3.5% 德国进口物价 (变动百分比%) 15年2月 15年1月 14年2月 较上月 +1.4 -0.8 -0.1 较上年同期 -3.0 -4.4 -2.7 指数(基数2010年) 101.6 100.2 104.7 注: 统计局称，德国2月扣除石油的进口物价较前月上涨0.4%，较上 年同期上涨1.8%。 路透调查访问的分析师平均预测，2月进口物价较前月上涨0.7%，较 上年同期下降3.5%。 (完) (编译 艾茂林; 审校 龚芳)