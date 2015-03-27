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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 17:34 BJT

英国经济：央行副总裁布罗德班特称英国出现通缩风险的可能性很低

布罗德班特表示，一旦油价下跌及其他因素的影响排除后，他预期大约一年后通胀将反弹，并称通胀率已经高于1%。

“基期效应会很自然的在2016年年初对通胀率产生重大拉动力量，”他称。“除非未来一年食品及能源价格再度大跌，否则主要通胀率料将大幅上升。”

理论上，负通胀率会造成物价及薪资螺旋式下滑，导致经济萎缩。

但布罗德班特表示，这种情况的可能性不太。油价下跌，提高了英国民众的可支配收入，而且目前薪资已开始回升，零售销售正在上升。

布罗德班特并未直接提及央行利率前景。但他表示，未来几年“中性实质利率”水准上升的可能性大过下跌。(完) (编译 高琦/王洋/蔡美珍; 审校 张明钧/李婷仪/艾茂林)
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