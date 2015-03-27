版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 18:09 BJT

欧洲汇市：英镑转跌为升，受英国央行总裁评论激励

路透伦敦3月27日 - 英镑兑美元周五转跌为升触及日高，此前英国央行总裁卡尼重申，接下来的利率走势可能为上扬。

卡尼发表评论后，英镑兑美元 升至1.4870，卡尼谈话前报1.4818，日内转为小幅上涨。英镑兑欧元 报0.7283英镑，上涨0.7%。

英镑过去一周受到英国央行首席经济学家霍尔丹温和评论打击，霍尔丹称若英国通帐不兴则可能降息。英镑同时受到5月国会大选的不确定性打击。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐