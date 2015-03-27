欧洲汇市：英镑转跌为升，受英国央行总裁评论激励

全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦3月27日 - 英镑兑美元周五转跌为升触及日高，此前英国央行总裁卡尼重申，接下来的利率走势可能为上扬。
卡尼发表评论后，英镑兑美元 升至1.4870，卡尼谈话前报1.4818，日内转为小幅上涨。英镑兑欧元 报0.7283英镑，上涨0.7%。
英镑过去一周受到英国央行首席经济学家霍尔丹温和评论打击，霍尔丹称若英国通帐不兴则可能降息。英镑同时受到5月国会大选的不确定性打击。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。