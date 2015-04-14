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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 14:06 BJT

表格：德国3月趸售物价较前月上涨1.0%，较上年同期下滑1.1%

路透4月14日 - 德国联邦统计局周二公布，德国3月趸售(批发)物价
较前月上涨1.0%，较上年同期下滑1.1%(2月分别为上涨0.5%和下滑2.1%)
。

    具体数据如下:
    德国趸售物价            2015年3月   2015年2月  2014年3月
      较上月(%)               +1.0         +0.5       持平
      较上年同期(%)           -1.1         -2.1       -1.7
      WPI(基期为2010年)      105.2        104.2      106.4
(完)
  
 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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