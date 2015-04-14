表格：德国3月趸售物价较前月上涨1.0%，较上年同期下滑1.1%

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透4月14日 - 德国联邦统计局周二公布，德国3月趸售(批发)物价 较前月上涨1.0%，较上年同期下滑1.1%(2月分别为上涨0.5%和下滑2.1%) 。 具体数据如下: 德国趸售物价 2015年3月 2015年2月 2014年3月 较上月(%) +1.0 +0.5 持平 较上年同期(%) -1.1 -2.1 -1.7 WPI(基期为2010年) 105.2 104.2 106.4 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。