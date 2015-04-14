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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:49 BJT

表格：英国3月CPI较上年同期持平，核心CPI创2006年7月来最低升幅

路透伦敦4月14日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国3月消费者物价指数(CPI)较前月涨0.2%，较上年同期持平(预估为持平)

* 英国3月零售物价指数(RPI)较前月上涨0.2%，较上年同期增长0.9%，为2009年11月以来最低年增幅(预估为增长1.0%)

* 英国2月房价同比上涨7.2%，1月上涨8.4%；伦敦房价2月上涨9.4%

* 英国3月核心CPI较上年同期增长1.0%，为2006年7月以来最低

* 英国国家统计局(ONS)称，若计算至小数点以下两位数则3月CPI为较上年同期下滑0.01%，为有记录以来首见负值

以下为详细数据：

3月 2月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.2 0.3 0.2

较上年同期%　　　 0.0 0.0 0.0

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 0.5

较上年同期% 1.0^ 1.2

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.2 0.5 0.3

较上年同期%　　　 0.9^^ 1.0 1.0

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.2 0.5 0.3

较上年同期%　 0.9^^^ 1.0 1.0

^ 为2006年7月以来核心CPI最低年增率

^^为2009年11月以来RPI最低年增率

^^^为1978年有记录以来RPIX最低年增率

(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)

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