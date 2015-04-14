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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:36 BJT

表格：英国3月PPI产出物价较前月上升0.2%，较上年同期下跌1.7%

路透伦敦4月14日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国3月PPI产出物价较前月上升0.2%，较上年同期下跌1.7%(预估为按年下滑1.8%)

* 3月核心PPI产出物价较前月持平，较上年同期上升0.1%(预估为按年升0.1%)

* 3月PPI投入物价较前月上涨0.3%，较上年同期下跌13.0%(预估为按年下降13.5%)

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 3月 2月 预估值

较上月(变动%) 0.2 0.2 (0.2) 0.2

较上年同期(变动%) -1.7 -1.7 (-1.8) -1.8

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.0 0.0 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 0.1 0.3 (0.2) 0.1

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) 0.3 0.1 (0.2) -0.5

较上年同期(变动%) -13.0 -13.5 (-13.5) -13.5

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.7 -1.6 (-1.6)

较上年同期(变动%) -4.5 -4.2 (-4.2)

(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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