表格：欧元区2月工业生产较前月上升1.1%，较上年同期增长1.6%

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透布鲁塞尔4月14日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区2月工业生产较前月上升1.1%，较上年同期增长1.6%。
以下为详细数据(变动百分比，经季节调整)：
较前月
欧元区19国 2014年9月 10月 11月 12月 2015年1月 2月
整体产出 0.6 0.1 0.2 0.6 -0.3 1.1
半成品 -0.2 0.3 0.1 1.2 -0.2 0.3
能源 0.2 -1.4 -0.4 0.9 1.3 1.1
资本财 2.0 -0.1 -0.1 1.2 -0.8 1.0
耐用消费品 -1.0 0.9 1.6 2.2 -2.2 1.0
非耐用消费品 -0.2 1.2 0.1 -0.5 -0.9 1.6
较上年同期
欧元区19国 2014年9月 10月 11月 12月 2015年1月 2月
整体产出 0.3 0.8 -0.6 0.8 0.4 1.6
半成品 -0.5 -0.5 -0.8 0.1 -0.3 -0.2
能源 -3.2 -2.4 -5.6 -2.1 2.4 6.6
资本财 1.4 1.5 -1.0 1.9 -0.2 1.1
耐用消费品 -3.6 0.6 0.4 1.3 0.6 0.5
非耐用消费品 1.9 3.5 3.6 1.8 0.6 1.8
较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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