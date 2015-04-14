版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 17:13 BJT

表格：欧元区2月工业生产较前月上升1.1%，较上年同期增长1.6%

路透布鲁塞尔4月14日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区2月工业生产较前月上升1.1%，较上年同期增长1.6%。

以下为详细数据(变动百分比，经季节调整)：

较前月

欧元区19国 2014年9月 10月 11月 12月 2015年1月 2月

整体产出 0.6 0.1 0.2 0.6 -0.3 1.1

半成品 -0.2 0.3 0.1 1.2 -0.2 0.3

能源 0.2 -1.4 -0.4 0.9 1.3 1.1

资本财 2.0 -0.1 -0.1 1.2 -0.8 1.0

耐用消费品 -1.0 0.9 1.6 2.2 -2.2 1.0

非耐用消费品 -0.2 1.2 0.1 -0.5 -0.9 1.6

较上年同期

欧元区19国 2014年9月 10月 11月 12月 2015年1月 2月

整体产出 0.3 0.8 -0.6 0.8 0.4 1.6

半成品 -0.5 -0.5 -0.8 0.1 -0.3 -0.2

能源 -3.2 -2.4 -5.6 -2.1 2.4 6.6

资本财 1.4 1.5 -1.0 1.9 -0.2 1.1

耐用消费品 -3.6 0.6 0.4 1.3 0.6 0.5

非耐用消费品 1.9 3.5 3.6 1.8 0.6 1.8

较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐