表格：LME金属库存最新变化--4月14日

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透伦敦4月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 337,500 +3,700 锡 9,715 -20 铅 214,650 -4,200 锌 503,750 -2,600 铝 3,887,250 -1,625 镍 431,346 +132 铝合金 25,460 -120 NASAA 63,660 -1,460 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 白云; 审校 龚芳)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。