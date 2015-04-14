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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月14日

路透伦敦4月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,500            +3,700
    锡             9,715               -20
    铅           214,650            -4,200
    锌           503,750            -2,600
    铝         3,887,250            -1,625
    镍           431,346              +132
    铝合金        25,460              -120
    NASAA         63,660            -1,460
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据        库存分布               品种   库存数据      库存分布
 种                                                               
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                   
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 白云; 审校 龚芳)

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