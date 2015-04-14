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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:46 BJT

印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期

路透雅加达4月14日 - 印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，一如市场预期，称指标利率水平符合其遏制通胀和缩小经常帐赤字的努力。

之前的路透调查预计印尼央行会维持利率不变，主因是担心卢比汇价承受不起。

印尼央行还维持隔夜存款工具利率在5.50%不变，维持贷款工具利率在8.00%不变。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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