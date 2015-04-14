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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 16:58 BJT

德国经济：德国财政部预期明年经济成长率将在1.6%

路透柏林4月14日 - 据路透周二见到的文件，德国财政部预估德国2016年经济将成长1.6%，高于今年的预估成长率1.5%。

该报告亦预期，2017-2019年平均年成长率将为1.25%。该份报告待周三获内阁批准后，将递交给布鲁塞尔。

报告亦称，德国整体债务水平到2016年便会降至占国内生产总值(GDP)70%以下，较之前计划提前一年。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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