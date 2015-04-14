德国经济：德国财政部预期明年经济成长率将在1.6%

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透柏林4月14日 - 据路透周二见到的文件，德国财政部预估德国2016年经济将成长1.6%，高于今年的预估成长率1.5%。
该报告亦预期，2017-2019年平均年成长率将为1.25%。该份报告待周三获内阁批准后，将递交给布鲁塞尔。
报告亦称，德国整体债务水平到2016年便会降至占国内生产总值(GDP)70%以下，较之前计划提前一年。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。