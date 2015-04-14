印尼央行：预计2015年GDP增幅将落在5.4-5.8%目标区间低端

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透雅加达4月14日 - 印尼央行称，预计2015年国内生产总值(GDP)增幅将落在5.4-5.8%目标区间低端。
该央行还表示，预计3月将实现贸易顺差。
路透调查的分析师预计，印尼3月实现贸易顺差6.2亿美元，或为连续第四个月实现顺差。印尼统计局将于周三公布3月贸易数据。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。