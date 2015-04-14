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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 17:01 BJT

印尼央行：预计2015年GDP增幅将落在5.4-5.8%目标区间低端

路透雅加达4月14日 - 印尼央行称，预计2015年国内生产总值(GDP)增幅将落在5.4-5.8%目标区间低端。

该央行还表示，预计3月将实现贸易顺差。

路透调查的分析师预计，印尼3月实现贸易顺差6.2亿美元，或为连续第四个月实现顺差。印尼统计局将于周三公布3月贸易数据。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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