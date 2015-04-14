全球贸易：WTO调降2015及2016年全球贸易增幅预测

路透日内瓦4月14日 - 世界贸易组织(WTO)周二表示，全球商品贸易今年将成长3.3%，明年成长4.0%，增幅低于先前预估，主要由于经济成长不振。

“我们预期贸易将持续缓慢复苏，但在经济成长仍脆弱，且地缘政治持续紧张情况下，这个趋势可能轻易受到影响，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)称。

WTO预估值是基于多家机构的估值得出，包括国际货币基金组织(IMF)；IMF周二稍晚将更新预测。WTO首席经济学家Robert Koopman表示，IMF的新预测将“相去不远”，不会影响WTO的预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)