全球贸易：WTO调降2015及2016年全球贸易增幅预测

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透日内瓦4月14日 - 世界贸易组织(WTO)周二表示，全球商品贸易今年将成长3.3%，明年成长4.0%，增幅低于先前预估，主要由于经济成长不振。
“我们预期贸易将持续缓慢复苏，但在经济成长仍脆弱，且地缘政治持续紧张情况下，这个趋势可能轻易受到影响，”WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)称。
WTO预估值是基于多家机构的估值得出，包括国际货币基金组织(IMF)；IMF周二稍晚将更新预测。WTO首席经济学家Robert Koopman表示，IMF的新预测将“相去不远”，不会影响WTO的预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。