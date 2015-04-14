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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 18:31 BJT

香港个股：汇丰控股正为主席范智廉后续接班一事做准备

路透4月14日 - 汇丰控股表示：

* 汇丰控股正为主席范智廉(DOUGLAS FLINT)后续接班一事做准备--SKY NEWS

* 范智廉离职时间预料将不晚于2017年度股东大会--SKY NEWS

* 汇丰已着手布局新的非执行董事，包括将被指定为接替范智廉的人选--Sky News(完)

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