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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 14:17 BJT

表格：德国3月HICP确认为较上月上涨0.5%，较上年同期上涨0.1%

路透柏林4月15日 - 德国联邦统计局周三公布，德国3月消费者物价
调和指数(HICP)终值为较上月上涨0.5%，较上年同期上涨0.1%(前值分别
为上涨0.5%和0.1%)。
    
    3月消费者物价指数(CPI)终值为较上月上涨0.5%，较上年同期上涨0.
3%(前值分别为上涨0.5%和0.3%)。
    
    统计局称，扣除能源成本的消费者物价较上年同期增长1.0%。
    
    详细消费者物价指数(CPI)数据如下:
       
     变动百分比           
       指数/成分                 较前月  较上年同期    指数     
  
       整体物价指数              +0.5       +0.3     107.0
       食品和饮料                 0.0       +0.2     112.3
       烟酒类                    +0.2       +2.3     112.2
       服装鞋帽                  +6.3       +0.6     108.6
       房租,能源和水             +0.1        0.0     108.2
       家具和其它家计用品        +0.3       +0.4     103.0
       保健用品                  +0.3       +1.3     101.9
       运输                      +1.3       -1.0     105.7
       通讯                      -0.2       -1.1      91.6
       娱乐                      -0.8       -0.1     105.1
       教育                      +0.1       -0.6      92.7
       餐饮和外宿                +0.4       +2.6     110.3
       其它商品和服务            +0.4       +1.4     107.3(完)
    
  
 (编译 王洋; 审校 王颖)
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