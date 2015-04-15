表格：德国3月HICP确认为较上月上涨0.5%，较上年同期上涨0.1%

路透柏林4月15日 - 德国联邦统计局周三公布，德国3月消费者物价 调和指数(HICP)终值为较上月上涨0.5%，较上年同期上涨0.1%(前值分别 为上涨0.5%和0.1%)。 3月消费者物价指数(CPI)终值为较上月上涨0.5%，较上年同期上涨0. 3%(前值分别为上涨0.5%和0.3%)。 统计局称，扣除能源成本的消费者物价较上年同期增长1.0%。 详细消费者物价指数(CPI)数据如下: 变动百分比 指数/成分 较前月 较上年同期 指数 整体物价指数 +0.5 +0.3 107.0 食品和饮料 0.0 +0.2 112.3 烟酒类 +0.2 +2.3 112.2 服装鞋帽 +6.3 +0.6 108.6 房租,能源和水 +0.1 0.0 108.2 家具和其它家计用品 +0.3 +0.4 103.0 保健用品 +0.3 +1.3 101.9 运输 +1.3 -1.0 105.7 通讯 -0.2 -1.1 91.6 娱乐 -0.8 -0.1 105.1 教育 +0.1 -0.6 92.7 餐饮和外宿 +0.4 +2.6 110.3 其它商品和服务 +0.4 +1.4 107.3(完) (编译 王洋; 审校 王颖)