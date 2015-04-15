表格：欧元区2月贸易顺差203亿欧元，出口同比增4%进口持平

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透布鲁塞尔4月15日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区2月贸易顺差为203亿欧元，未经调整的出口较上年 同期成长4%，进口较上年同期持平。具体贸易数据如下： 欧元区 2014年 2015年 变化(%) 14年 15年 变化(%) 2月 2月 1-2月 1-2月 出口 154.4 160.7 4% 303.1 308.5 2% 进口 140.0 140.5 0% 288.6 280.6 -3% 贸易收支 14.4 20.3 14.5 27.9 注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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