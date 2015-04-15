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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 17:30 BJT

表格：欧元区2月贸易顺差203亿欧元，出口同比增4%进口持平

路透布鲁塞尔4月15日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区2月贸易顺差为203亿欧元，未经调整的出口较上年
同期成长4%，进口较上年同期持平。具体贸易数据如下：
        
     欧元区    2014年   2015年   变化(%)    14年      15年   变化(%)
                 2月      2月              1-2月     1-2月
     出口      154.4   160.7      4%       303.1      308.5   2%
     进口      140.0   140.5      0%       288.6      280.6  -3%
    贸易收支    14.4    20.3                14.5       27.9

    注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元。(完)
    
  
 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
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