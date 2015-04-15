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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月15日

路透4月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,250              -250
    锡             9,695               -20
    铅           211,025            -3,625
    锌           500,725            -3,025
    铝         3,880,150            -7,100
    镍           432,000              +654
    铝合金        25,440               -20
    NASAA         62,740              -920
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数据    库存分布         品种  库存数据   库存分布
 种                                                
 铜  <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-G  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC
     S>          RD>                    KS>        -GRD>
 铝  <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-G  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC
     S>          RD>                    KS>        -GRD>
 锌  <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC
     S>          RD>              金    KS>        -GRD>
 镍  <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-G  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC
     S>          RD>              A     KS>        -GRD>
 
 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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