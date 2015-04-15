表格：LME金属库存最新变化--4月15日

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透4月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨) ： 品种 最新库存 变动 铜 337,250 -250 锡 9,695 -20 铅 211,025 -3,625 锌 500,725 -3,025 铝 3,880,150 -7,100 镍 432,000 +654 铝合金 25,440 -20 NASAA 62,740 -920 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC-G 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC S> RD> KS> -GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC-G 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC S> RD> KS> -GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC-G 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC S> RD> 金 KS> -GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC-G NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC S> RD> A KS> -GRD> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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