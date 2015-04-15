IEA月报：石油供应增长或延缓市场吃紧的到来

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
“伊朗核计划谈判的进展，不但令人对过去针对伊朗未来产量的假设产生怀疑，并且可能已经鼓舞其他生产者增产，并在伊朗可能重返油市前抢占市场份额，”IEA表示。
IEA在之前的报告中预测，油市将于2015下半年重新寻得平衡，因北美供应成长放缓及低油价，有助于提振需求。
在诸如欧洲、印度与美国等市场，已可见石油消耗量已经强于预期。但IEA对于整体需求强度能否持续仍抱持怀疑态度。
相对地，IEA表示石油输出国组织(OPEC)3月的产量水平或能持续至4月，甚至进一步提升。
IEA对于2015年OPEC原油需求的预估维持在2,950万桶/日不变，指出如果OPEC维持同样的产量，供应将更加过剩。(完) (编译/审校 王洋/孙茉莉/王兴亚/陈宗琦/龚芳)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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