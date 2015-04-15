IEA月报：石油供应增长或延缓市场吃紧的到来

“伊朗核计划谈判的进展，不但令人对过去针对伊朗未来产量的假设产生怀疑，并且可能已经鼓舞其他生产者增产，并在伊朗可能重返油市前抢占市场份额，”IEA表示。

IEA在之前的报告中预测，油市将于2015下半年重新寻得平衡，因北美供应成长放缓及低油价，有助于提振需求。

在诸如欧洲、印度与美国等市场，已可见石油消耗量已经强于预期。但IEA对于整体需求强度能否持续仍抱持怀疑态度。

相对地，IEA表示石油输出国组织(OPEC)3月的产量水平或能持续至4月，甚至进一步提升。