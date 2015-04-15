中东情势：伊朗总统鲁哈尼称若不解除制裁，将不与六大国达成核协议

路透安卡拉4月15日 - 据国营电视台报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼周三表示，若不全数解除制裁，则将不会与六大国达成核协议。

“如果不解除制裁，就不会有协议，”鲁哈尼在北部城市Rasht进行的电视转播演说中表示，“在这些协商的最后，必须先宣告解除对伊朗的压迫性制裁，并将其囊括于签署的协议中。”