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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 16:48 BJT

中东情势：伊朗总统鲁哈尼称若不解除制裁，将不与六大国达成核协议

路透安卡拉4月15日 - 据国营电视台报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼周三表示，若不全数解除制裁，则将不会与六大国达成核协议。

“如果不解除制裁，就不会有协议，”鲁哈尼在北部城市Rasht进行的电视转播演说中表示，“在这些协商的最后，必须先宣告解除对伊朗的压迫性制裁，并将其囊括于签署的协议中。”

鲁哈尼也表示，美国国会检验与伊朗核协议的权力是国内问题。“我们是与主要大国进行会谈，并非美国国会，”他表示，并称伊朗希望藉由“与世界具有建设性的互动，而非冲突”来结束孤立状态。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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