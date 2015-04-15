中东情势：伊朗总统鲁哈尼称若不解除制裁，将不与六大国达成核协议

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透安卡拉4月15日 - 据国营电视台报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼周三表示，若不全数解除制裁，则将不会与六大国达成核协议。
“如果不解除制裁，就不会有协议，”鲁哈尼在北部城市Rasht进行的电视转播演说中表示，“在这些协商的最后，必须先宣告解除对伊朗的压迫性制裁，并将其囊括于签署的协议中。”
鲁哈尼也表示，美国国会检验与伊朗核协议的权力是国内问题。“我们是与主要大国进行会谈，并非美国国会，”他表示，并称伊朗希望藉由“与世界具有建设性的互动，而非冲突”来结束孤立状态。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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