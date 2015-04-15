欧洲个股：大众汽车控股家族将会面讨论领导层危机--消息

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透柏林/斯图加特4月15日 - 公司消息人士对路透表示，控制大众汽车 的家族未来几天将会面，就董事长皮耶希(Ferdinand Piech)批评首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)所引发的领导层危机进行讨论。
消息人士称，77岁的皮耶希将会晤Wolfgang Porsche等家族成员，讨论家族内部的分歧。之后可能会召开董事会全体会议。
大众汽车拒绝置评。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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